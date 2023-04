Conferenza stampa Pioli: le parole post Napoli-Milan

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero post Napoli-Milan e la qualificazione in semifinale di Champions

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero riprese da TMW:

MEGLIO DERBY O BENFICA – «Preferisco godermi questa qualificazione, chi capiterà capiterà. Chiunque arriverà, sarà una grande semifinale di Champions»

RIMPIANTI CAMPIONATO – «La vittoria in campionato la toglierei, è stata particolare. In generale dopo il Mondiale abbiamo perso tanti punti. Detto questo il Napoli vincerà meritatamente il campionato e siamo orgogliosi a maggior ragione per essere riusciti ad eliminarli. Noi ci abbiamo messo tanto in queste due partite e abbiamo vinto»

CORAGGIO – «Sono esperienze che ti danno consapevolezza, forza. Era la prima volta che questo gruppo giocava partite di questo livello. Ora pensiamo al campionato»

CALABRIA – «Grande partita, Kvara è fortissimo. Aiutato da Krunic, Brahim, Messias, Kjaer ma ha fatto un partitone. Per il resto il doppio vantaggio ci ha fatto abbassare troppo»

SEMIFINALE – «Mi piace pensare giorno per giorno, non mettere il carro davanti ai buoi. Un altro grande scalino che il gruppo ha scalato. Ringrazio il club che ci aiuta e sono felice dei tifosi che ci hanno aiutato a superare momenti difficili col suo sostegno»

ARBITRAGGI – «In tutte le partite ci sono decisioni arbitrali che si possono discutere. Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro al mondo»