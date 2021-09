Conferenza stampa Simeone post Milan Atletico Madrid, ecco le parole del tecnico dei Colchoneros

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Simeone, ha rilasciato una lunga dichiarazione post partita, ecco le sue parole:

Sulla partita: «Nei primi trenta minuti ci hanno messo sotto e non avevamo gli strumenti per uscire da quell’attacco. Poi sono rimasti con un uomo in meno e da lì è cambiata la partita. Già dall’inizio del secondo tempo il ritmo è migliorato, siamo cresciuti con De Paul. Poi c’è stato il gol di Griezmann...»

Sulla vittoria: «Il girone è molto complesso. Il Milan è fortissimo, il Liverpool non ne parliamo. Noi nel secondo tempo siamo riusciti a imporci. Non era facile rendere coesa la squadra, però alla fine siamo riusciti a giocare come volevamo. È stata una vittoria importantissima».

Sulla partita non dominata: «La verità è che nel calcio, sia quando perdo che quando vinco, non parlo mai di merito».