Connect with us

HANNO DETTO

Conferenza stampa Ricci post Pisa Milan: «La squadra ha voglia e carattere. Modric è clamoroso! Nonostante l’età…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

5 minuti ago

on

By

Ricci

Conferenza stampa Ricci, il giocatore ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato all’Arena Garibaldi

Samuele Ricci nel post partita di Pisa-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Se il 4-3-3 può essere una soluzione per il futuro: «Sicuramente abbiamo tante soluzioni perché abbiamo tanti giocatori di qualità. Poi alla fine c’è stato anche il rosso. È stata una partita un po’ strana, non bellissima, potevamo chiuderla prima. C’è stato il rigore che ha invertito un pò il trend della partita. Però ci sta sbagliarlo, l’importante è portare a casa i 3 punti da un campo difficile».

Sul sogno Scudetto: «Fa tanto piacere rimanere sempre là su aggrappati, anche dietro un’Inter che sta stravincendo. Quindi è sintomo che siamo una squadra di carattere anche in partite non bellissime. Anche il gol di Luka è esempio di grande voglia e carattere. Adesso pensiamo subito alla prossima partita, perché tra pochi giorni già giochiamo».

Sulle sue emozioni da pisano: «Serata molto emozionante da quando siamo arrivati qua ieri, anche perché ripercorrere il passato, la scuola. Purtroppo non torno tantissimo, quindi tornare fa sempre piacere. Sicuramente c’erano tanti miei amici, conoscenti in tribuna che tifano tutti Pisa. Fa un sacco piacere tornare qua anche da avversario indossando una maglia importantissima, mi gratifica molto. Il Pisa è una squadra in saluta, ostica, mette in difficoltà tutte le squadre, e spero si salverà».

Su Modric: «Modric è clamoroso, anche il gol di oggi fa vedere che nonostante l’età ha sempre quella voglia di portarla in fondo e di non mollare un millimetro. Mi ha dato la palla, è arrivato per primo lui, era anche abbastanza lontano. Quindi penso che sia sotto l’occhio di tutti, fa anche piacere ad un avversario confrontarsi con giocatori del genere».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan8 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Allegri sceglie ancora Loftus-Cheek e Nkunku col Pisa, novità su Lewandowski

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive1 giorno ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×