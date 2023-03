Conferenza stampa Pioli: «Un campionato non all’altezza, ma…». Le parole del tecnico dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese

Ecco le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli dopo Udinese-Milan:

IL CAMPIONATO – «Quest’anno i numeri in campionato non sono all’altezza, ma è non è ancora finito. Il campionato è ancora lungo, possiamo alzare il livello delle nostre prestazioni dato che le ultime non sono state all’altezza. Questa sera abbiamo sbagliato nell’approccio e nell’interpretazione della gara»

LA CHAMPIONS – «Champions che ci ha stancato? Ero convinto di aver fatto tutto nel verso giusto in allenamento, con i giocatori, ma non è stato così. Le prestazioni non sono state al nostro livello ed è una cosa dovuta alla manca di attenzione»