Pioli: «Stato d'animo? Non sono felice perchè...»

Stefano Pioli, nella conferenza stampa post-partita, ha parlato del proprio stato d’animo dopo il pareggio tra Roma e Milan

Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo Roma-Milan, ha dichiarato:

«E’ un po’ quello dei miei giocatori, non sono completamente felice perchè volevamo vincerla. L’abbiamo approcciata bene, l’abbiamo controllata ma siamo stati poco pericolosi per merito loro, ma sapevamo che loro in casa subiscono poco. Non siamo stati molto precisi e per il tipo di partita che è venuta fuori è diventato ancora più difficile giocare con più intensità».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA