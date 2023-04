Pioli: «Secondo Mourinho ho due squadre? Gli dico questo»

Stefano Pioli, nella conferenza stampa dopo Roma-Milan, ha risposto a José Mourinho: le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, Stefano Pioli ha risposto a José Mourinho che aveva sottolineato come i rossoneri potessero contare addirittura su due squadre:

«Sono contento del gruppo nel modo più assoluto, sono ragazzi forti e seri e guardo in casa mia, non conosco la situazione del mio collega e non faccio certe valutazioni».

