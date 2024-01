Conferenza stampa Pioli post Milan Roma: «Adli sta vincendo la scommessa, Gabbia ha grandi qualità mentali»

Conferenza stampa Pioli post Milan Roma: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match della 20ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa post Milan Roma.

FINALE DI GARA – «Cominciavamo a essere stanchi e facevamo fatica a scivolare sui loro quinti, quindi ho preferito inserire un difensore e le cose hanno funzionato. Al di là del cambio, credo che la squadra abbia interpretato bene la partita, difendendo con attenzione, giocandola come volevamo con determinazione e la giusta qualità»

ADLI – «Sta vincendo la scommessa: è lui che accettato di cambiare ruolo. Sia stasera che Empoli sono le due sue migliori partite. Sono molto contento della disponibilità e dell’impegno che ci ha sempre messo»

GABBIA «Io ho sempre visto in lui delle grandi qualità mentali, è tornato molto motivato, l’esperienza gli ha fatto bene anche contro un avversario difficile come Lukaku, ha fatto una grande partita»

SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo avevamo gestito bene la partita fino all’episodio del rigore, poi la Roma ha preso entusiasmo, nessun fantasma del passato, abbiamo segnato anche il terzo gol e sfiorato il quarto gol»

GIOCARE A QUESTI ORARI LA SERA IN INVERNO – «A me piace giocare molto la sera, credo che sia difficile giocare certe partite a certi livelli giocando tre volte a settimane. Se io potessi avrei giocato martedì sera per far recuperare meglio i giocatori e scongiurare infortuni, però a me piace giocare di sera»