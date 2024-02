Conferenza stampa Pioli post Milan Atalanta: «Penalizzati dal rigore, ripartiamo da questo»

Conferenza stampa Pioli post Milan Atalanta: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match della 26ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Atalanta.

RAMMARICO «Quando la squadra gioca così deve vincere, c’è delusione ma anche orgoglio per come la squadra ha interpretato il match»

SOLIDITA‘ «Siamo stati compatti e aggressivi, facilitando i nostri duelli difensivi, abbiamo fatto i movimenti necessari, l’abbiamo interpretata bene, è mancata la vittoria anche perché è stato un rigore assurdo»

RIGORE «Non è mai rigore anche perché c’è un giocatore che si mette le mani in faccia anche se non ha subito quel tipo di colpo ed è il motivo per cui si rivede l’azione al Var, e per il metro di giudizio di Orsato, non è mai rigore »

TANTI RIGORI SUBITI «Forse a volte perché siamo stati ingenui, non mi spiego perché pur attaccando così tanto non ce ne procuriamo anche noi, forse dobbiamo essere più scaltri»

DA DOVE SI RIPARTE «Guarderemo la prestazione fatta, si riparte da questo, se saremo bravi a farlo vinceremo tante partite, sulle parole di Gasperini c’è poco da dire, mi danno fastidio»

PROSSIME PARTITE «Da stasera alla partita contro il Verona ci giocheremo una fetta importante della nostra stagione, abbiamo la qualità importanti ma dobbiamo stare sul pezzo e tenere il livello alto»

LEAO «Una delle sue prestazioni più belle, soprattutto per la continuità durante la partita, deve essere un riferimento questa prestazione, gliela farò pesare, parlerò con lui perchè deve diventare sempre più consapevole»