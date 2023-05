Conferenza Stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post partita

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita Champions tra Milan e Inter. Le parole dell’allenatore

«Sì, sicuramente non abbiamo cominciato come dovevamo e come l’avevamo preparata, anche se poi l’Inter ha fatto gol sulla prima palla inattiva, però è chiaro che ha fatto meglio nel primo tempo, sono arrivati prima di noi sulle seconde palle, meglio nei duelli. Nel secondo tempo il rimpianto è per un gol che avremmo meritato, dovremo ripartire da quella frazione»

Cosa la lascia fiducioso per il ritorno?

«Conosco la mia squadra, i miei giocatori, so che l’Inter è molto forte ma noi non siamo da meno. Sarà una serata pesante a livello mentale per entrambe le squadre e abbiamo la possibilità di raddrizzare questo passaggio»

Problema storico sulle palle inattive…

«Non abbiamo tantissimi centimetri, è vero. Ma ci siamo fatti sorprendere e loro sono stati bravi»

Bennacer come sta?

«Non lo so, ha sentito un dolore abbastanza forte al ginocchio, non si ricorda quando ha subito l’infortunio ma era dolente»

Vuole una squadra che si allena serena o super concentrata?

«La cosa migliore sarebbe una via di mezzo, chiaro che dobbiamo essere preoccupati ma i miei giocatori sono grandi professionisti e sanno che abbiamo soltanto un’ultima occasione. Dovremo giocarla con tutto quello che abbiamo, vogliamo ribaltare una situazione difficile ma non impossibile»

Quante possibilità vi date al ritorno?

«È difficile, non sarà una passeggiata o una partita facile, lo sappiamo. Proveremo a segnare gol, ad andare in vantaggio, dobbiamo soltanto crederci e giocare meglio rispetto a questa sera, soprattutto nel primo tempo»