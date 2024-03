Conferenza stampa Nicola post Milan Empoli: «Dato il massimo, Niang per noi è importante»

Conferenza stampa Nicola post Milan Empoli: le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo il match della 28ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Davide Nicola in conferenza stampa post Milan Empoli.

RIMPIANTI «Abbiamo cercato di osare sia nel primo che nel secondo tempo, la nostra squadra fa fatica contro una che ha una qualità del genere, abbiamo concesso lo stretto indispensabile in tutte le fasi di gioco, anche nel secondo tempo in cui loro hanno rallentato. Nonostante il risultato sono soddisfatto. Mi è dispiaciuto per il gol, è avvenuto in una condizione particolare»

LAVORO – «Noi lavoriamo a 360°, c’è tutto, c’è un progetto con idee, dati che vengono mostrati, noi siamo consapevoli che non possiamo girare con la media dei due punti a partita, abbiamo creduto fino all’ultimo. Adesso venerdì ripartiamo dalla convinzione di quello che facciamo, ci aspetta un’altra grande partita»

LOTTA SALVEZZA – «La lotta salvezza è intrigante, ci sono tante squadre coinvolte, noi ragioniamo nella singola partita, oggi i ragazzi hanno dato il massimo»

CAPRILE – «Crede come gli altri in qualcosa che sembrava quasi perso, ha un ampio margine di crescita, deve rimanere affamato, voglioso come sta facendo»

MEDICINA – «Sapete benissimo che è il lavoro, credere in quello che stai facendo. Noi abbiamo un parco giocatori che stiamo cercando di rimettere in forma come Niang, che oggi ha fatto una grande partita, si vede che è un giocatore abituato a giocare ad alti livelli, per noi può essere importante. Noi non ci risparmiamo»