Jovic non si sente ancora pronto per giocare: «Avrei bisogno di più tempo»

Luka Jovic, nuovo attaccante del Milan, ha confermato di non essere ancora al 100% della forma: le parole dell’attaccante

In conferenza stampa, Luka Jovic, attaccante del Milan, ha dichiarato:

PRONTO PER GIOCARE – «Avrei bisogno di tempo ma non so quanto tempo ho a disposizione. Per la preparazione fisica non sono al 100%, dovrò lavorare con impegno nel futuro per essere pronto per le partite. Ho cominciato a lavorare con gli allenatori secondo programmi particolari, ma tutto si fa per arrivare ai livelli di prima».

