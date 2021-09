Conferenza stampa Gasperini: «Muriel recuperato». Presente col Milan

Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Importante il passaggio su Luis Muriel, pienamente recuperato sia per la gara di domani che per quella di domenica col Milan.

«Per quanto riguarda Muriel oggi faremo un provino definitivo, ma visto quel che ha fatto negli scorsi giorni penso possa tornare in panchina, è disponibile e arruolabile»

