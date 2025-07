MN24 – Conferenza stampa Allegri: ecco quando parlerà il tecnico da Singapore. Con lui ci sarà questo giocatore

Conferenza stampa Allegri: domani alle ore 9 italiane il tecnico livornese presenterà, con Tomori, l’amichevole con l’Arsenal

Dopo un breve scalo a Dubai, il Milan è finalmente atterrato a Singapore alle 22:30 locali (le 16:30 italiane) di venerdì 19 luglio. L’arrivo della squadra rossonera, come appreso dalla redazione di Milannews24, ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi locali, che hanno accolto calorosamente i giocatori già in attesa all’hotel. Non appena il pullman del team è arrivato, un nutrito gruppo di sostenitori ha circondato i campioni, cercando foto ricordo e preziosi autografi, in un clima di vera e propria festa. Dopo i primi saluti e l’immancabile bagno di folla, la squadra si è riunita per la cena tutti insieme, un momento di coesione prima di ritirarsi nelle rispettive camere per un meritato riposo, fondamentale per affrontare gli impegni della tournée asiatica.

L’attesa è ora tutta per i prossimi appuntamenti in programma. Sabato 20 luglio, alle ore 15:00 locali (le 09:00 italiane), si terrà la conferenza stampa ufficiale alla quale parteciperanno il nuovo allenatore del Milan, mister Massimiliano Allegri, e il difensore rossonero Fikayo Tomori. Questo evento segnerà il primo contatto ufficiale con i media asiatici e sarà l’occasione per presentare gli obiettivi della squadra in vista della prestigiosa amichevole contro l’Arsenal, in programma per il 23 luglio. Le dichiarazioni di Allegri e Tomori saranno cruciali per comprendere le aspettative del club e le ambizioni per la nuova stagione, in cui il Milan, con la guida del nuovo DS Igli Tare, punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Nel pomeriggio di sabato, dopo la conferenza stampa, i rossoneri scenderanno in campo per il primo allenamento ufficiale sul suolo asiatico. Questa sessione sarà fondamentale per sciogliere i muscoli dopo il lungo viaggio e per iniziare a mettere a punto le strategie di gioco in vista delle prossime sfide. La tournée asiatica rappresenta un momento cruciale non solo per la preparazione atletica e tattica della squadra, ma anche per rafforzare il brand Milan in un mercato in forte espansione come quello asiatico. La passione dei tifosi dimostrata all’arrivo a Singapore è la prova tangibile di quanto il Milan sia un club amato e seguito a livello globale, con una storia gloriosa e un futuro promettente.

La presenza di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico e di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo infonde grande fiducia nell’ambiente milanista. Allegri, con la sua esperienza e il suo carisma, è chiamato a plasmare una squadra competitiva e vincente, mentre Tare avrà il compito di rafforzare ulteriormente la rosa con innesti di qualità. La tournée non è solo un’opportunità sportiva, ma anche un momento di aggregazione e coesione per il gruppo, che potrà cementare i legami in vista degli importanti impegni che attendono il Milan nella prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di lottare per tutti i trofei, partendo proprio da queste prime, fondamentali tappe in Asia. I tifosi, sia a Singapore che in tutto il mondo, attendono con ansia di vedere il loro Milan in azione.