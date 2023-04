Allegri ha avuto uno scontro con un giornalista in conferenza stampa di presentazione di Bologna Juve dopo una domanda relativa al suo futuro

Allegri ha avuto uno scontro con un giornalista in conferenza stampa di presentazione di Bologna Juve dopo una domanda relativa al suo futuro:

MERITA LA RICONFERMA L’ANNO PROSSIMO – «Questo è un problema della società, non mio. Io sono tornato alla Juventus sapendo le problematiche che c’erano. Era difficile tornare subito a vincere. L’anno scorso fino alla partita in casa con l’Inter si parlava di Scudetto, poi abbiamo perso quella partita, abbiamo perso una finale di Coppa Italia, una finale di Supercoppa al 120′. Quest’anno son cresciuti tanti giovani. Nella vita le cose, a seconda di come uno le vuole vedere e dire, cambiano. Poi io non devo star qui a difendermi, non ho da difendermi di niente, ho solo da lavorare come ho fatto sempre. Vediamo come finiamo quest’anno, abbiamo ancora la possibilità di fare bene. E faremo il possibile. Se poi alla fine non ci riusciremo ci sarà stato qualcuno più bravo di noi, assolutamente. Sarei soddisfatto se…? Dillo te, scrivilo te. Te hai un pensiero e scrivilo. Io non sono soddisfatto di niente, non ero soddisfatto quando abbiamo perso la Champions. Che domanda è scusa. Ci sono domande più intelligenti… Scrivi un tuo pensiero. Non lo devo dire assolutamente a te. Nel rispetto dei tifosi, ho molto rispetto dei tifosi e li ringrazio per quello che stanno facendo. Io posso solamente metterci dentro la grande responsabilità, la grande onestà, e grande impegno nel rispetto della Juventus. Poi le difficoltà nella vita ci sono, faremo di tutto per passarle. Dobbiamo essere un gruppo granitico per uscire da questa cosa e tornare a vincere una partita di calcio. Se a fine anno il lavoro per la società non è stato soddisfacente, prenderà delle decisioni com’è giusto che sia perché l’allenatore è responsabile di tutto. È una cosa normale. Fa parte della vita, del gioco. Mi fai una domanda, son soddisfatto… Sarei soddisfatto se vincessi campionato, Champions, Coppa Italia. Ma questo è impossibile. Ti giro la domanda: ‘Tu sei soddisfatta del lavoro che stai facendo? Se l’anno prossimo sei di nuovo qui a fare domande?’. Te lo domando, se l’anno prossimo ti ritrovo qui significa che hai fallito nel tuo lavoro? Non te lo posso dire, abbiamo 35 giorni e tante cose in ballo. In questi 35 giorni analizziamo quello che c’è da fare. Dobbiamo tornare a vincere la partita, il resto non conta niente».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI PRE BOLOGNA JUVENTUS