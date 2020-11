Conferenza Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero da San Siro dopo il pareggio ottenuto questa sera contro l’Hellas Verona

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Hellas Verona, ecco le parole del tecnico rossonero al termine della settima giornata di Serie A.

Conferenza Pioli dopo Milan-Hellas Verona

SPIRITO – «Lo spirito è sempre quello. Diamo sempre il massimo. Peccato non aver vinto ma dobbiamo continuare».

LAVORO – «Abbiamo creato tanto, su due disattenzioni nostre siamo rimasto andati due volte in svantaggio».

BENNACER – «Bennacer è un giocatore che è cresciuto tantissimo, è un centrocampista di livello così come Kessié, Tonali e anche Krunic. Della sua prestazione sono totalmente soddisfatto».

PAUSA NAZIONALE – «Mi aspetto che stiano bene, che recuperino dai vari piccoli problemi. Dopo avremo un periodo complicato che dovremo affrontare con grande spirito».

CRESCIUTI – «Siamo cresciuti tanto, siamo una squadra vera. Possiamo anche non giocare benissimo e incappare in qualche partita no ma sappiamo compattarci sempre. Vogliamo essere ambiziosi e per esserlo dobbiamo sempre puntare a fare il massimo ogni partita».