Krosche Milan, nuovi contatti tra le parti: il club deve spendere per poterlo prendere dall’Eintracht

Krosche Milan contatti previsti nei prossimi giorni: la strada per arrivare al dirigente tedesco, tuttavia, presenta ostacoli non indifferenti

Il Milan guarda in Germania per progettare il proprio futuro dirigenziale. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, sono previsti a breve nuovi contatti per Markus Krösche, individuato direttamente dal patron Gerry Cardinale come il profilo ideale a cui affidare la carica di direttore sportivo rossonero.

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La strada per arrivare al dirigente tedesco, tuttavia, presenta ostacoli non indifferenti, primo fra tutti quello contrattuale. Krösche è infatti legato all’Eintracht Francoforte fino al 2028: per lasciarlo partire prima della scadenza naturale dell’accordo, il club tedesco chiede un indennizzo compreso tra i 5 e i 7 milioni di euro. Una cifra significativa per una figura dirigenziale, che dimostra quanto la società di Francoforte consideri centrale il lavoro svolto finora dal proprio uomo mercato.

Dal canto suo, l’attuale dirigente dell’Eintracht starebbe valutando con attenzione il proprio futuro. L’idea di Krösche sarebbe quella di concedersi una breve pausa di riflessione e stacco operativo prima di tuffarsi in una nuova avventura professionale, che potrebbe così prendere ufficialmente il via a partire da gennaio.

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Il Milan resta alla finestra, pronto a capire se ci siano i margini per affondare il colpo. La stima di Cardinale è totale, ma servirà pazienza — e un investimento economico importante — per convincere l’Eintracht a privarsi del suo uomo guida e consegnare a Krösche le chiavi del mercato rossonero.