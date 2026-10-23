Maignan che disastro: per la prima volta nelle coppe due portieri subiscono gol su rigore

Maignan è stato a dir poco disastroso, per via dell’espulsione Amorim ha tolto Hutchinson per mettere Torriani. I due portieri hanno fatto registrare un “record negativo”

Una serata europea da dimenticare per il Milan, che nell’ultimo turno di Europa League scrive una pagina di storia, ma dalla parte sbagliata. Per la prima volta da quando è disponibile la rilevazione statistica (dalla stagione 2009/10, coincisa con la nascita della moderna UEFA Europa League), due portieri differenti della stessa squadra hanno subito gol su calcio di rigore durante i novanta minuti di un singolo match.

Un primato amaro nato da un episodio di clamoroso nervosismo. Tutto ha inizio con l’espulsione diretta di Mike Maignan: il portiere francese, che fino a quel momento aveva già incassato la rete dal dischetto firmata da Kluivert, ha perso la testa commettendo un brutto gesto ai danni dell’avversario Adams. Cartellino rosso inevitabile e Milan costretto a riorganizzarsi tra i pali.

Per far posto al giovane portiere di riserva Lorenzo Torriani, il tecnico ha sacrificato Hutchinson. Un ingresso in campo, quello del classe 2005, trasformatosi ben presto in un’ordalia. Il Bournemouth non ha perdonato la superiorità numerica: Torriani è stato trafitto prima dal dischetto dagli undici metri per mano di Tavernier — concretizzando così l’incredibile record dei due rigori subiti da portieri diversi — e successivamente su calcio di punizione da Adli.

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Un capitombolo che unisce ingenuità individuali e sfortuna collettiva, lasciando ai rossoneri non solo un pesante passivo, ma anche un primato statistico che farà discutere a lungo.