Conferenza Colantuono: «Domani mi aspetto l’atteggiamento giusto»

Le parole di Stefano Colantuono in vista della sfida contro il Milan di domani pomeriggio a San Siro

Stefano Colantuono ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Milan di domani pomeriggio. Infortuni, recuperi e la necessità di fare punti salvezza. Ecco le sue parole come riportate dal sito ufficiale:

MILAN – «Domani ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra mi aspetto l’atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari».

SITUAZIONE – «In questo momento di difficoltà i ragazzi si stanno dimostrando encomiabili dal punto di vista della disponibilità, si adattano a tutte le situazioni anche a gara in corso. Anche chi non è al massimo della condizione ha sempre voglia di dare il proprio contributo e dimostra grande partecipazione e attaccamento.»