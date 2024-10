Condò: «Non ho più queste aspettative su Leao. Okafor e Chukwueze? Non sono più forti, ma...»

Condò ha parlato a Sky Sport di Leao, Okafor e Chukwueze dopo la vittoria del Milan contro il Brugge per 3-1

Condò, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Leao, Okafor e Chukwueze analizzzando le prestazioni dei tre giocatori del Milan dopo la vittoria contro il Brugge in Champions League per 3-1.

LE PAROLE – «Non ho più aspettative su Leao quando va fuori dal campo. Per la partita avrei gli dato 6. E avrei dato 7 a Okafor e Chukwueze che in questo momento sono più utili, non dico più forti».