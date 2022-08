Condò: «Difensore per il Milan? Mi viene in mente Scalvini»

Paolo Condò intervenuto a Sky Sport ha detto la sua sul calciomercato in ottica Milan. Ecco le sue parole

«Il Milan sta cercando un giocatore che possa ripercorrere la carriera di Desailly. Vuole un calciatore che possa giocare al centro della difesa ma all’occorrenza anche a centrocampo. Io ho in mente il nome, ma non credo sia in vendita ovvero Scalvini dell’Atalanta.»