Condò: «Il Milan teme di vedersi escluso da tutto». Le parole del giornalista sulla disperazione del club rossonero

Paolo Condò ha parlato così di Inter e Milan in vista del derby di ritorno in Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«Sabato il Real ha giocato la partita ufficiale numero 56 della sua stagione, mentre il City ieri è salito a 55. Inter (51) e Milan (48) sono meno spremute, ma stanno combattendo da mesi per iscriversi alla prossima Champions. Col paradosso che la grande corsa in Europa accende i cuori dei tifosi ma scalda relativamente quelli dei dirigenti, che tra Istanbul e il quarto posto privilegiano il secondo per la salute economica del club. Le milanesi si inseguono da agosto, ma negli ultimi venti giorni si sono separate: i 5 punti accumulati dall’Inter sono il massimo stagionale, e dopo sabato la sensazione è che i nerazzurri abbiano ormai risolto l’equazione Champions, mentre la sconfitta di La Spezia lascia il Milan più che mai in alto mare. Come impatterà questa differenza nella gara di martedì? Conterà di più la serenità dell’Inter, data dal vantaggio di due gol e dal futuro quasi assicurato, oppure la disperazione del Milan, che teme di vedersi escluso da tutto»