Condò: «Corsa scudetto? È sfida a tre, vi spiego bene nei dettagli»

Paolo Condò dice la sua sulla corsa scudetto, ecco le sue parole a La Repubblica in edicola questa mattina:

«Il Milan ha controllato con una buona difesa (anche in 10 nell’adrenalinico finale) una situazione instradata da Ibrahimović, vera novità di giornata: se anche uno Zlatan crepuscolare aggiunge il suo plus, al Milan come al Napoli non manca più niente. La terza squadra con ambizioni da titolo è l’Inter».