Conceicao, dichiarazioni clamorose che alimentano uno scenario imprevedibile: potrebbe davvero finire in questa squadra. Le ultimissime notizie

In vista delle elezioni presidenziali del Benfica, previste per il 25 ottobre 2025, il candidato Luís Filipe Vieira ha rotto il silenzio su una delle ipotesi più chiacchierate: l’ingaggio di Sérgio Conceição, ex Milan, come futuro allenatore. Intervistato da Correio da Manhã, Vieira ha espresso la sua posizione con una frase emblematica: “Ho un patto con la mia coscienza, punto.”

Questa dichiarazione iniziale suggerisce una profonda riflessione personale riguardo alla figura di Conceição. Vieira ha poi continuato elogiando il tecnico portoghese, rivelando una conoscenza che va ben oltre il suo ruolo attuale: “Conosco Sérgio da anni, ben prima che diventasse allenatore.” Questa familiarità preesistente aggiunge un tocco personale alle sue valutazioni.

Descrivendo Conceição come “un allenatore eccellente”, Vieira ne ha sottolineato le qualità principali: “Gli piace vincere e sa come far giocare un buon calcio alle squadre.” Ha anche riconosciuto la fallibilità umana, affermando: “Ha commesso errori come allenatore? Certo, come quasi tutti.” Una presa di posizione equilibrata che ammette le imperfezioni, ma non ne mina il valore complessivo.

Sulle tempistiche, Vieira ha mantenuto un profilo cauto, bollando come “pura speculazione” qualsiasi anticipazione vista la lontananza delle elezioni. Tuttavia, ha lasciato uno spiraglio aperto, concludendo in modo significativo: “Ma non escludo di parlargli se sarà libero e la valutazione che faccio punterà a suo favore.” Una dichiarazione che, pur non essendo una promessa, conferma un forte interesse e la possibilità concreta di un futuro in rosso e bianco per Sérgio Conceição, qualora Vieira dovesse essere eletto.