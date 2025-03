Conceicao Milan, c’è solo uno scenario per la conferma! Il portoghese deve raggiungere questo doppio obiettivo

Conceicao Milan, il tecnico portoghese può ancora giocarsi la conferma ma solo centrando questo doppio obiettivo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, attuale tecnico del Milan, può ancora giocarsi la conferma nel club rossonero nella prossima stagione. La missione però è quasi impossibile.

Per vedere ancora l’ex Porto in panchina nella prossima stagione il Milandovrà vincere la Coppa Italia (ottenendo così la qualificazione in Europa League) e migliorare di molto la media punti in campionato nelle ultime 11 partite.