Conceicao Milan, spunta il clamoroso retroscena! C’entra la Coppa Italia, tifosi increduli

Conceicao Milan, clamoroso retroscena sul tecnico portoghese: con la vittoria della Coppa Italia sarebbe rimasto in panchina

Come riferito da Pietro Mazzara, la dirigenza del Milan aveva inizialmente lasciato aperta la possibilità di confermare Sergio Conceiçao alla guida della squadra in caso di vittoria della Coppa Italia. Tuttavia, il destino ha voluto che i risultati del campo si rivelassero sfavorevoli ai piani del club, e la squadra non ha raggiunto l’obiettivo.

Ora, il nuovo direttore sportivo Igli Tare si trova a dover gestire la situazione in condizioni tutt’altro che ideali, dovendo cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione. La sconfitta nella Coppa Italia ha cambiato i piani del Milan e Tare deve lavorare per trovare una soluzione che possa riportare la squadra ai livelli di competitività desiderati. La situazione è sicuramente più complicata del previsto, ma Tare dovrà fare del suo meglio per trovare la soluzione giusta per il club.