Conceicao Milan, il presidente del Porto: «Rimarrà con noi se accadrà questa cosa» ULTIME

Conceicao Milan, il presidente del Porto: «Rimarrà con noi se accadrà questa cosa». Le ULTIME sul nuovo allenatore

Il presidente del Porto da Costa ha parlato del futuro di Sergio Conceicao, nome accostato alla panchina del Milan. Il futuro del tecnico sarà legato dalle elezioni in cui da Costa potrebbe essere confermato alla guida del club.

PAROLE – «Sérgio Conceição? Con me continuerà. Punto. Ho una garanzia in merito? Certamente. Se vinco le elezioni, Sérgio continuerà. Se non vinco, dovranno accordarsi con lui. Ha un contratto firmato, come Pepe».