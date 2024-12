Conceicao Milan, il tecnico portoghese in partenza per Milano! – FOTO

Conceicao Milan, il nuovo tecnico rossonero, in attesa di ufficialità, è in partenza per Milano: arrivo previsto alle 14.30

Come riportato da CabineSport, Sergio Conceicao, tecnico ex Porto e scelto dal Milan come sostituto di Paulo Fonseca, esonerato ufficialmente in mattinata, è in partenza per Milano.

L’arrivo è previsto alle 14.30. Conceicao firmerà un contratto di 6 mesi con il Milan con opzione di rinnovo ad un milione di euro netto.