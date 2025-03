Conceicao Milan, la statistica sulla difesa inchioda il tecnico! Quella coppia è la migliore ma...

Condividi via email

Conceicao Milan, c’è una particolare statistica sulla difesa dei rossoneri che inchioda il tecnico: la coppia migliore è Gabbia-Thiaw

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, c’è una particolare statistica sulla difesa del Milan in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Lecce.

Prendono un terzo dei gol degli altri ma non giocano mai: il mistero della coppia Gabbia-Thiaw I due insieme subiscono una rete ogni 220′, nessun’altra coppia supera quota 72. Eppure Conceiçao li ha schierati insieme solo una volta.