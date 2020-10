Compleanno Pioli: il tecnico rossonero compie oggi 55 anni

Stefano Pioli compie oggi 55 anni: gli auguri del Milan al tecnico della svolta rossonera che festeggia da primo in classifica in Serie A. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale rossonero:

Un anno fa, il suo compleanno coincise con l’esordio sulla panchina rossonera, a San Siro contro il Lecce. Un 2-2 amaro, ma che lasciò intravedere i primi piccoli passi in avanti. Un anno più tardi, Stefano Pioli è ancora saldamente al timone della nostra squadra, che in questi mesi è cresciuta esponenzialmente in qualità, consapevolezza e risultati. Oggi il Mister festeggia 55 anni e tutta la famiglia rossonera lo celebra: tanti auguri!

We hope to give you the same joy which you have gifted us, Boss #HBD Coach Pioli 🎉

Ti auguriamo tutta la felicità che hai portato a noi, Mister. Tanti auguri! 🎉#SempreMilan pic.twitter.com/u37fuIUdr7

— AC Milan (@acmilan) October 20, 2020