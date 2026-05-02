Como Napoli senza gol: il resoconto della sfida tra Fabregas e Conte

Como Napoli, al Sinigaglia regna l’equilibrio tra lariani e azzurri: pali e occasioni sprecate inchiodano il risultato

Si chiude con un pareggio a reti bianche il confronto tra Como e Napoli, un match vibrante e ricco di ribaltamenti di fronte che però non ha visto nessuna delle due compagini trovare la via della rete. Una partita gradevole, con «occasioni da ambo le parti», dove la scarsa precisione sotto porta e alcuni interventi difensivi provvidenziali hanno mantenuto il punteggio bloccato sullo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Como Napoli, Baturina e Diao graziano gli azzurri, Politano si ferma sul legno

L’avvio di gara è stato tutto di marca lariana. Il Como è partito con il piede sull’acceleratore, sfiorando il vantaggio in due circostanze nitidissime: prima con Baturina, che dopo aver superato il portiere azzurro si è visto negare la gioia del gol da una «clamorosa rimonta di Rrahmani», e poco dopo con Diao, che ha sprecato un tu per tu ravvicinato con Milinkovic-Savic. Due errori pesanti che hanno tenuto a galla un Napoli apparso in difficoltà nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa i ritmi sono calati sensibilmente, ma nel finale la squadra ospite ha avuto le chance per portare a casa l’intera posta in palio. Dopo un tentativo di McTominay, la grande occasione è capitata sui piedi di Matteo Politano che, al minuto 86, ha visto strozzarsi in gola l’urlo per il gol a causa di un «palo clamoroso». Il pareggio finale costringe così l’Inter a dover cercare il punto decisivo per il titolo sul campo, nel posticipo contro il Parma.