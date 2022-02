Ascolta la versione audio dell'articolo

Commisso: «Vlahovic? Disonestà e bugie, il loro piano era quello di Mbappé con il PSG». Le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso rompe il silenzio e interviene ai canali ufficiali del club parlando della cessione di Vlahovic. Ecco le sue parole: DELUSIONE – «Sono molto amareggiato e deluso e per questo mi devo fermare a riflettere. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con le nostre azioni quali sono i miei principi e i miei valori». CESSIONE – «Con Vlahovic l’ultima volta che ci siamo visti non mi ha neanche salutato. La sua cessione è piena di disonestà e bugie. Avevamo trattative con club inglesi, ma ogni volta che arrivava un’offerta il giocatore e suoi agenti dicevano subito di no. Il loro piano era lo stesso di Mbappé con il PSG: andarsene a parametro zero e fare soldi».