Commisso sicuro: «Altri club italiani saranno venduti in futuro»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a Next TV del futuro del calcio italiano

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a Next Tv del futuro del calcio italiano e di alcuni club del nostro campionato. Le sue parole riportate da Calcioefinanza.it.

ITALIA – «Sono un tipo duro quando si tratta della maggior parte delle cose. Non lo faccio per fare soldi, lo faccio per restituire al calcio quello che il calcio ha fatto per me e per restituire qualcosa anche alla mia Italia».