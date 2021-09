Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic. Le parole del presidente della Fiorentina sulla questione rinnovo

Nel corso di un intervento durante la presentazione del nuovo campo “I Ponti”, a Bagno a Ripoli, Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, è tornato sulla spinosa questione del rinnovo di Vlahovic. Le sue parole raccolte da Violanews.com.

«Vlahovic? Lasciamolo stare, ho parlato con lui, è un bravo ragazzo che sta avendo successo. E’ una cosa bella per Firenze, speriamo possa rimanere qua a lungo. Il rinnovo? Non faccio promesse che non posso mantenere».