Colpani Milan, il Monza fissa il PREZZO: in estate può partire per questa cifra

Colpani Milan, il Monza fissa il PREZZO: il trequartista in estate può partire per questa cifra. Gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Andrea Colpani, trequartista di proprietà del Monza e accostato anche al Milan negli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club brianzolo non si opporrebbe ad un’eventuale cessione e avrebbe già fissato il prezzo: per portarlo via dal club biancorosso serviranno proposte da almeno 20 milioni di euro.