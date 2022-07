Colombo: «Voglio alzare l’asticella stagione dopo stagione». Le dichiarazioni dell’attaccante classe 2002

Lorenzo Colombo si racconta ai canali ufficiali della FIGC. Le parole dell’attaccante classe 2002 di proprietà del Milan, ora in prestito al Lecce, sui suoi obiettivi futuri.

«Sono tanti, preferisco tenerli per me. Quello che posso dire è che voglio alzare l’asticella del mio rendimento stagione dopo stagione. Un sogno sarebbe indossare la maglia dell’Italia in un Mondiale.»