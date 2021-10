Colombo Spal: l’attaccante titolare contro l’Ascoli

Colombo Spal: l’attaccante in prestito dal Milan agli spallini, si appresta a scendere nuovamente in campo dall’inizio. La statistica

Lorenzo Colombo è pronto a scendere in campo, proprio in questi istanti, con la Spal. Turno infrasettimanale anche per la Serie B, con gli spallini che affrontano l’Ascoli.

L’attaccante dei ferraresi, in prestito dal Milan, si appresta ad ottenere la sua decima presenza stagionale nel campionato cadetto, consecutiva, giocando sempre da titolare. La crescita del giovane 2002 prosegue spedita.