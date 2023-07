Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare i rossoneri Colombo

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare i rossoneri Colombo:

come riportato da Nicolò Schira il Genoa sta spingendo per cercare di ingaggiarlo offrendo un prestito con opzione di riscatto, i rossoneri vorrebbero inserire una clausola di contro riscatto.