Colombo parla così del Milan di Allegri in vista della corsa Scudetto: ecco tutte le sue parole

Colombo, intervenuta a Radio Rossonera, ha parlato così del Milan e delle speranze della squadra di Allegri per lo Scudetto

Il clima in casa Milan è acceso, non solo per i risultati sul campo ma anche per le recenti decisioni disciplinari. La giornalista Monica Colombo, intervenuta a Radio Rossonera, ha analizzato la disparità di trattamento dopo i fatti avvenuti a bordo campo nell’ultima sfida contro il Como. Al centro della questione c’è il differente peso dato alle condotte dei due tecnici: «Per quel che è successo a bordo campo io non me la sento di condannare Allegri», ha spiegato la giornalista, sottolineando come la squalifica di Massimiliano Allegri a fronte dell’impunità di Fabregas lasci diverse perplessità, nonostante le scuse presentate dallo spagnolo.

Colombo, l’obbligo di vincere e il peso politico

Nonostante il pareggio amaro, l’ambiente non sembra intenzionato ad alzare bandiera bianca per il titolo. La spinta arriva direttamente dai leader tecnici della squadra: «C’è ancora la voglia di Scudetto perché lo si intuisce ad esempio da quello che ha detto Leao dopo il pareggio con il Como». Sebbene l’ultimo turno possa far pensare a una lotta ormai chiusa, il Milan ha il dovere morale di crederci, specialmente nelle sfide casalinghe.

Tuttavia, emerge un tema caro ai tifosi: la capacità della società di farsi sentire nelle sedi opportune. Colombo suggerisce che, pur mantenendo uno stile signorile, a volte sia necessario un approccio più deciso: «Io credo che va bene essere dei signori ma qualche volta alzare la voce serve». In un contesto dove molti allenatori rimarcano costantemente i torti subiti, Allegri si è finora distinto per una comunicazione impeccabile, ma il supporto della dirigenza nel mettere i puntini sulle i potrebbe diventare fondamentale per il prosieguo della stagione.