Collovati punge Bonucci: «Un giocatore alla sua età deve capire che…». Le sue parole sull’ex difensore del Milan

L’ex difensore del Milan Leonardo Bonucci ha ricevuto una critica da parte di Collovati. Queste le parole a Calcio Totale sul nuovo difensore dell’Union Berlino.

COLLOVATI – «Ho grande rispetto per quello che ha fatto Bonucci. Ha vinto 8 scudetti, 4 coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane, ma ho grande rispetto anche della Juventus che ha fatto le sue scelte. Un giocatore, quando arriva ad una certa età, deve rendersi conto che quando non è più utile ad una squadra, bisogna anche accettarlo. E pare che lui non l’abbia accettato».