Pioli giura (ancora) amore al Milan: «Finché sono sotto contratto non parlerò con altri club!»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa, ha giurato ancora amore al Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PAROLE – «Avete aspettato tanto, aspettate ancora un po’ per il futuro. Il lavoro non è finito, poi io non posso controllare le voci e non ho voglia di controllare quello che voi mettete in giro. Ho ancora un anno di contratto col club e non parlerò con altri club finché sono sotto contratto col Milan. Poi vedremo a fine campionato».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN GENOA