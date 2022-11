Cobolli Gigli risponde a Moratti su calciopoli: «4 o 5 anni dopo è apparso il faldone sui nerazzurri…». Le parole dell’ex presidente della Juventus

Giovanni Cobolli ha commentato ai microfoni di Telenord le parole di Moratti su calciopoli. Ecco le parole dell’ex presidente della Juventus:

«Ho letto un’intervista recente a Moratti. Si è parlato di tutto, ma è mancata una domanda: “Come mai nel 2006 l’Inter non è apparsa nel processo Calciopoli, mentre 4 o 5 anni dopo è apparso il faldone sui nerazzurri, per cui il procuratore Palazzi ha parlato di grave illecito sportivo?”. Se lo sono dimenticati tutti, io sono dispiaciuto, anche inc…to per questa faccenda: se l’Inter fosse stata nel processo sportivo con la Juventus, e fosse stata accusata, come poi accaduto solo anni dopo, di ‘grave illecito sportivo’, sarebbe stata tutta un’altra storia»