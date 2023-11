Classifica Serie A aggiornata dopo Salernitana Lazio: ecco come cambia la situazione dopo l’anticipo di oggi

Il passo falso della Lazio in casa della Salernitana rimescola ancora le carte nella corsa al quarto posto consegnando il primo risultato sorprendente di questa giornata di Serie A.

La squadra di Sarri resta inchiodata al 10 posto con 17 punti conquistati nelle prime tredici giornate, 8 i punti invece per i campani che non lasciano l’ultima posizione in classifica. Stasera il Milan ha una grande chance per rilanciarsi.