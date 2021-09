Classifica Milan: rossoneri a -2 dallo scorso anno ma...

Classifica Milan: i rossoneri hanno pareggiato la quarta giornata contro la Juventus. Tuttavia ecco cosa può accadere

Il Milan tenta l’aggancio alla vetta questa sera contro il Venezia. La squadra di Pioli, dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, hanno due punti in meno in classifica in quanto, la scorsa stagione, i rossoneri vinsero il derby, restando primi a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Tuttavia, contro i lagunari il Milan potrebbe riallinearsi al rullino di marcia dello scorso anno: in caso di successo, infatti, il diavolo pareggerebbe la classifica della scorsa annata, quando il pareggio interno contro la Roma valse il primo posto a quota 13 punti. Il match di stasera, però, è tutt’altro che semplice.