Real Madrid campione in Liga! L’ex Milan Brahim Diaz subito vincitore in Spagna

Real Madrid campione in Liga! L’ex fantasista del Milan Brahim Diaz subito vincitore in Spagna: tutti i dettagli

Il Real Madrid è matematicamente campione di Spagna. La squadra di Carlo Ancelotti si assicura La Liga numero 36. Le Merengues nel pomeriggio hanno sconfitto, senza troppe difficoltà, il Cadice, con le reti dell’ex Milan Brahim Diaz, il solito Bellingham e Joselu nel finale.

Poche ore dopo il Barcellona, in una trasferta delicata contro il Girona, valido anche per il secondo posto, è obbligato a vincere per ritardare il trionfo dei rivali. Dopo il vantaggio iniziale per 2-1 nel primo tempo – reti di Christensen e Lewandowski per i blaugrana, Dovbyk per il girona – la squadra di Michel ribalta il risultato chiudendo per 4-2, con la doppietta di Manzanera e la rete di Gutierrez. Con la vittoria il Girona si porta secondo a 13 punti dal Real: a 4 giornate dal termine ecco l’aritmetica!