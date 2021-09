Classifica Milan: i rossoneri allineati allo scorso anno

Classifica Milan: i rossoneri vincono contro il Venezia e raggiungono quota 13 punti. Ecco la situazione a confronto

Il successo del Milan contro i lagunari porta i rossoneri momentaneamente in vetta insieme all’Inter, in attesa del Napoli. La classifica del diavolo è perfettamente allineata allo score della passata stagione: quattro vittorie ed un pareggio. A La Spezia, la squadra di Pioli dovrà continuare con il filotto positivo per tenere il passo.