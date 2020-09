Clamoroso, la Roma rischia la sconfitta 3-0 a tavolino contro il Verona

Una ultim’ora clamorosa potrebbe stravolgere la prima giornata di Serie A: la Roma potrebbe perdere 3-0 a tavolino la gara disputata contro il Verona

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Roma potrebbe clamorosamente rischiare di perdere a tavolino la gara disputata contro l’Hellas Verona sabato scorso. Alla base del contendere ci sarebbe un errore commesso dallo staff giallorosso nel presentare la lista dei giocatori per la sfida disputata al Bentegodi.

La gara, disputata sabato sera, ha visto la Roma pareggiare per 0-0. Nel caso in cui si decidesse di assegnare i 3 punti al Verona i giallorossi scenderebbero a quota zero in classifica. L’errore farebbe riferimento all’inserimento come Under 22 di Diawara (23 anni compiuti a luglio) che non sarebbe potuto scendere in campo.