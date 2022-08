Ciaschini: «Il Milan è un club che gioca solo per i vertici». Le parole dell’ex vice storico di Carletto Ancellotti

Giorgio Ciaschini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del Milan e della possibilità di rivincere lo Scudetto. Ecco le parole dell’ex vice storico di Carlo Ancelotti:

«Il Milan dovrà lottare per riuscirci. Parliamo di un club che può giocare solo per i vertici. Le avversarie si stanno tutte rinforzando, quindi non sarà facile. L’anno scorso, a parte l’Inter, non c’è stata una rivale vera e propria. In questa stagione sarà diverso, le rivali saranno più agguerrite. La Juventus, che aveva deluso, tornerà a lottare insieme all’Inter. Attenzione poi alla terza o alla quarta incognita. Può essere la Roma, ma anche il Napoli, che sulla carta ora si è indebolito, ma il mercato non è finito».