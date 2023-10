Chukwueze spinge per una maglia da titolare: Pioli ci pensa, ma dipende da questo

Chukwueze spinge per una maglia da titolare per la sfida di domani contro il Genoa: Pioli ci pensa, ma dipende da questo

Domani sera il Milan sarà ospite del Genoa per la sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Sono previsti alcuni cambi tra le fila dei rossoneri.

Chukwueze spinge per una maglia da titolare, ma dipenderà dalle risposte che darà Pulisic in allenamento dopo le fatiche in Champions League. A riportarlo è il Corriere dello Sport.