Vieri su De Ketelaere: «Al Milan non è stato facile per lui. Quest'anno all'Atalanta...»

Christian Vieri, ex attaccante del Milan ha parlato di Charles De Ketelaere e del diverso rendimento tra club rossonero e Atalanta

Ai microfoni di gazzetta.it, Christian Vieri ha parlato così dell’ex rossonero De Ketelaere:

PAROLE – «L’anno scorso è arrivato al Milan, tutti si aspettavano molto, ma non è facile. Quest’anno all’Atalanta come sta andando? Sta giocando molto di più, perché poi al giovane forte devi dare tempo. Se lo fai giocare ogni tanto sì e ogni tanto no, fa fatica a trovare ritmo. All’Atalanta sta andando benissimo».