Chivu non si fida: «Scudetto? Il +10 sul Milan non cambia nulla. Noi pensiamo solo a…»
Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bodo Glimt: le parole sulla corsa scudetto col Milan
La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt, match valevole per il playoff di ritorno di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro sul duello scudetto col Milan:
ALL’ANDATA L’INTER ERA A +5 SUL MILAN, ADESSO A +10, QUESTO CAMBIA L’APPROCCIO A QUESTA PARTITA? – «No, noi sappiamo che abbiamo perso 3 ad 1 all’andata, non c’entra niente quello che è accaduto in campionato. Dobbiamo ribaltare il risultato e fare di tutto per essere competitivi. Se vogliamo avere una possibilità di passare il turno dobbiamo essere la nostra miglior versione senza pensare a nient’altro».